投资者担忧美国持续加息 亚洲股市今早走势疲弱

（早报讯）投资者对加息担忧持续笼罩市场，加上美国星期一（12月5日）隔夜股市全线下跌拖累，亚洲主要股市今早普遍下跌。新加坡海峡时报指数星期二（6日）下挫11.79点或0.36%，报3255.75点。

亚洲股市无法延续星期一的涨势，今早走势疲弱。香港表现最差，下跌0.92%，韩国也跌0.68%，新西兰跌0.4%，上海微跌0.08%。日本股市逆势上升，涨了0.26%。

新加坡方面，海指成分股午休前普遍下跌，怡和合发（Jardine C&C）、新科工程（ST Engineering）和凯德投资（CapitaLand Investment）领跌，午休前分别跌1.26%、1.16%和1.08%。

B. Riley金融公司分析师霍根（Art Hogan）指出，美国发布的最新数据显示，美国经济展现颇大的韧性。分析师预期，联邦储备局可能在这轮加息周期结束后，把下一轮升息周期的终端利率上调至更高的水平。

美国过去几天发布的几组数据显示，当地通胀率可能持续一段时间。例如，非制造业采购经理指数（PMI）从10月的54.4，增加至11月的56.5，比市场预期的强劲。11月的非农就业人口增加26万3000万人，高于市场预期的20万人。

市场不显疲弱迹象可能促使联储局加快收紧货币政策。美国股市避险情绪高，星期一隔夜股市全线下跌，纳斯达克指数跌1.93％，标普500指数跌1.79％，道琼斯工商指数升1.40％。

摩根士丹利分析师威尔逊（Michael Wilson）认为，投资者最好是套利，因为市场正转向抛售的状态。

根据利率掉期市场的表现，市场预期联储局的终端利率可能在明年中升至5%以上的水平。目前的基准利率介于3.75％至4％的范围。