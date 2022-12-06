（早报讯）新加坡和韩国将在人工智能领域合作，加强两国之间的技术和人才交流，并制定商业化策略和相关管理框架。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明12月5日至7日正式访问韩国，期间会见韩国科学技术情报通信部长李宗昊，并签署新的人工智能谅解备忘录。这项新合作建立在两国日前（11月21日）签署的“韩国—新加坡数码伙伴关系协定”（Korea-Singapore Digital Partnership Agreement）基础之上。

通讯及新闻部星期二（12月6日）发文告说，韩国在研究能力、行业与学术合作和人工智能人才方面十分出色，是新加坡志同道合和的合作伙伴。新谅解备忘录将有助我国引进韩国顶尖的科技和人才，推动人工智能在本地的运用和商业化发展。

两国也能够相互借鉴，优化人工智能政策和战略，并制定管理框架。这除了能够促进业界负责任地发展和采纳人工智能，也能降低业者实施相关措施的成本，并推进人工智能的国际准则制定过程。

杨莉明访韩期间除了访问当地政府机构，也参观领先韩国企业，如三星、Naver和SK电讯（SK Telecom），以了解不同人工智能、元宇宙、5G/6G科技和量子运算（quantaum computing）的科技。