三和智能中心开发创新与可持续建筑材料 降低建筑环境业碳足迹

（早报讯）建筑环境领域在应对气候变化方面扮演重要角色，建筑物占全球碳排放量约四成。通过不断创新以及采纳可持续技术来开发环保方案，不仅能够协助我国建筑业减少依赖进口材料，还能推动行业的可持续发展。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（12月6日）为土木与基础设施公司三和的智能中心（Samwoh Smart Hub）开幕，可持续发展是全球必须面对的紧迫危机。第27届联合国气候变化大会（COP27）就应对气候变化展现新的承诺，但全球把气温升幅限制在1.5摄氏度以内的进度依然不足，需要做的还有很多，尤其是在建筑环境领域。

他指出，建筑物占全球碳排放量约四成，其中约三分之一来自建筑材料和建筑工程。

位于双溪加株（Sungei Kadut）的三和智能中心，专注于开发创新与可持续的建筑材料，致力于降低本地建筑环境领域的碳足迹。

中心本身主要用回收建筑材料建造，也是本地工业领域首个正能耗建筑（Positive Energy Building）。正能耗建筑能生产比所需更多的电能。

中心安装了大约2600片太阳能电池板，可为约300个四房式组屋单位供电一个月。太阳能板产生的能源当中，建筑只用其中的75%，剩余的25%电力将卖回给电网。

中心还设有最新的沥青（asphalt）制造厂，它的能效比传统工厂高出15％，每年可减少1220吨二氧化碳，相当于路上少了265辆汽车。

中心里头有个研发设备，是本地建筑业最大的研发中心，主要用来开发和测试创新与可持续的建筑材料。

三和的研究与创新团队，已成功开发低碳沥青（asphalt）路面、环保混凝土（concrete）、废水处理技术等可持续产品，目前在探讨使用加工过的塑料废料来生产沥青，处于试验阶段。