律师议员迪舒沙被指专业行为不当 案件移交三司特别庭审理

（早报讯）律师议员迪舒沙因被指协助客户向法庭隐瞒证据，被纪律审裁庭裁定他专业行为不当，案件接下来移交给三司特别庭决定迪舒沙所应接受的处分。

荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙否认做出任何违反律师专业操守的行为。代表他的陈志明高级律师告诉《联合早报》，迪舒沙无疑在纪律检举案所涉及的事件中秉持了最高的诚信标准，“我们接下来会针对指控做出强烈的辩驳，并且要求（三司特别庭）将指控驳回。”

根据纪律审裁庭早前所发出的判词，高庭助理主簿官代表最高法院上诉庭，在2020年9月向律师公会投诉迪舒沙。投诉涉及属于李及李律师事务所的迪舒沙在2018年12月与隔年1月间，代表同属一个集团的药剂与护肤用品公司Amber Compunding Pharmacy与Amber Laboratories（简称Amber）所处理的一起民事诉讼。

在迪舒沙未接手官司之前，Amber在没有获得法庭批准的情况下，擅自把与案件有关的文件与资料披露给其他人，包括多个监管与调查单位。由于法庭早前已指示官司的诉辨双方不准把相关文件与资料外泄，Amber这么做等于是违反庭令。

迪舒沙在2018年12月份正式成为Amber的代表律师，并且在隔年1月29日提出申请，要求法院准许客户对外分享相关文件与信息。不过，纪律审裁庭认为，迪舒沙明知道Amber其实早已擅自使用相关文件的资料，但他在向法庭提出申请的过程中没有披露此事，等于是协助客户隐瞒证据。

审裁庭说：“我们明白当碰到刁钻的客户时，律师很难执行其职责，但正是这样的时候，一名律师必须坚守他或她对法庭的职责。”

三司特别庭未定下审理这起纪律案件的日期，到时候，迪舒沙可针对所面对的指控做出答辩，而律师公会则会对迪舒沙所应面对的处分，包括是除名或应吊销律师执照长达多久，进行陈词。