本地股市星期二跌0.46%

（早报讯）美国出炉的经济数据强劲，让市场重燃美国联邦储备局可能持续积极加息的担忧，使得华尔街隔夜股市下挫，带动本地走低。

新加坡海峡时报指数星期二（12月6日）全日跌15.17点或0.46%，闭市报3252.37点。

全场成交量13亿9000万股，总额12亿1000万元。整体上升股244只，下跌股271只。

尽管如此，海指成分股仍升多跌少，15只上扬，13只下跌，两只持平。

DFI零售集团（DFIRG）和新翔集团（SATS）领涨，前者起4.96%，报2.75美元，后者起3.52%至2.94元。

领跌的是吉宝企业（Keppel Corp）和新科工程（ST Engineering），前者跌2.24%至7.43元，后者跌2.03%至3.38元。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员黄田昭接受《联合早报》访问时说，由于美国ISM服务业指数远超预期，加剧了人们对联储局可能采取更加鹰派立场的担忧，造成美国隔夜股市下挫，影响了本地投资者情绪，带动本地股市接连两天下滑。

“展望接下来的情况，我们预料海指的表现将主要由全球风险情绪决定，特别是来自美国的风险情绪，我们将关注美国的关键数据和即将发生的事件。”