回教妇女协会设15万元奖学金 开放给非回教妇女申请

（早报讯）为了替马来回教社群培养更多女性榜样，新加坡回教妇女协会未来10年将颁发总值15万元的研究生奖学金，资助来自各种族和宗教的妇女继续深造。

这项奖学金由回教妇女协会和穆罕默德诞辰纪念奖学金基金会联合设立，两家机构会在2023年至2033年间，每年颁发1万5000万元的奖学金。非回教妇女也可提出申请，但是成功申请者必须到回教妇女协会当义工。

副总理兼财政部长黄循财星期二（12月6日）为协会成立70周年晚宴致辞时宣布这项消息。

我国在近期公布的联合国人类发展报告中，在两性平等这方面排第七，是唯一跻身10大的亚洲国家。尽管如此，黄循财说，虽然本地妇女的地位这些年来已显著提升，但大家都知道本地社会仍存在性别差距。

黄循财认为，要推动女性的发展，单靠政府的力量是不足够的，社区机构如回教妇女协会也扮演关键角色。“我希望这项奖学金能助马来回教社群培养更多女性榜样，让大家看到在本地，女性能取得的成就不会受到局限。

设立新奖学金的用意之一，是为了扶持希望能兼顾家庭和事业的回教妇女，让她们无论是在个人或职场生活方面都能寻求突破。

奖学金明年6月开放申请，详情会在较迟时候公布。申请者可以选择就读硕士或博士学位，涵盖的学科包括科学、技术、工程和数学（STEM）、妇女研究和老年学等。