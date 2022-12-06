峇淡岛旅游庆生被沙蝇叮 女子脸肿冒红疹

（早报讯）女子到峇淡岛庆生，不料被沙蝇咬，脸部肿胀还出现大面积红疹。

娜塔莉星期六（12月3日）在TikTok上发布一则视频，说自己趁周末到峇淡岛庆生，没想到几小时后却被送入医院。

她在沙滩上时，脸部和颈项等多处被沙蝇叮咬。

“回到海滩俱乐部后，我感觉脸部肿胀，还出现大片红疹，也无法正常呼吸。”

娜塔莉说，她本来以为是海鲜过敏，后来才发现是沙蝇叮咬造成的。

后来，她在酒店员工的陪同下前往医院，院方也为她注射了类固醇。

娜塔丽告诉《联合早报》，目前她的情况已经稳定。

百汇珊顿医疗集团医疗主任庄宇铨医生说，沙蝇叮咬可能造成疼痛发痒的红色肿泡、肿胀或皮疹等过敏症状，甚至可能传染白蛉热（sandfly fever）、巴尔通体病（bartonellosis）和利什曼病（leishmaniasis）。

“冰敷或抗组胺药可用于舒缓肿胀和发痒。病患也应该避免挠抓，以免叮咬处二度感染。”

一旦被细菌感染，就必须使用抗生素。

庄宇铨也证实，类固醇药膏可用于治疗沙蝇叮咬。如果出现严重反应，可能也须要短期口服类固醇。

他建议：“由于沙蝇最常见于沙地和红树林沼泽地，公众到这些地方时可穿上浅色衣服，并使用含避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）的防虫剂。