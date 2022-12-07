（早报讯）投资者对加息担忧持续笼罩市场，美国星期二（12月6日）隔夜股市延续跌势，纳斯达克指数跌2％，标普500指数跌1.44％，道琼斯工商指数跌1.03％。

市场密切关注美国联邦储备局维持加息多久，以及政策对经济造成的冲击，促使投资者采取谨慎态度。追踪47个国家股市表现的MSCI全世界指数（MSCI All-Country World Index）连续三天下跌，星期二进一步下挫1.26％。

华尔街隔夜股市下挫，本地股市跟着走低。新加坡海峡时报指数星期二闭市跌15.17点或0.46％，报3252.37点。

星期三（7日）可关注的股票：

1.慧控股集团（A-Smart Holdings）星期三开市前要求暂停交易，稍后有宣布。

2.凯德印度信托（CapitaLand India Trust）星期二闭市后宣布与印度特兰甘纳邦政府签署合作备忘录，在位于马德哈普尔的海德拉巴国际科技园开发一座数据中心。

该项目估计需要投资约120亿印度卢比（约2亿1000万新元），将在未来三至年年内启用。

3.卫星通信公司创值科技（Addvalue Technologies）星期二闭市后宣布已加入英国卫星公司国际海事卫星组织（Inmarsat）的ELEVATE计划。根据协议，Inmarsat的物联网卫星网络ELERA将被纳入创值科技的解决方案中，这将提高该公司迎合全球客户需求的能力。