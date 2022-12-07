恶意软件窃银行资料 66人受骗逾20万元

（早报讯）钓鱼骗案卷土重来，诈骗团伙通过手机恶意软件窃取受害者的银行资料，今年6月至今已有66人受骗，损失金额至少20万7000元，警方促请民众谨慎提防。

警方星期二（12月6日）发文告说，受害者一般会通过安卓设备的社交通讯平台，收到数个“上门保洁服务”的广告。若受害者有意参与使用，骗子这时就会发来一个网站链接，并引导受害者点击下载应用程序，使用网银或信用卡付款。

受害者不知道的是，上述付款网站是虚假的，骗子提供的应用程序里头也相信有恶意软件，会将受害者手机的银行资料和短信转给骗子。直到发现银行户头或信用卡出现未经授权的交易时，受害者才会意识到自己误坠钓鱼骗局。

警方提醒，诈骗团伙倾向于引导受害者下载应用商店（App store）以外的应用程序，如果有人要求那么做，民众务必保持警惕，也建议采取以下几个预防措施。

下载文件时，应直接从官方应用商店和经过验证的来源下载，以确保这些文件不含恶意软件或病毒；确保所有电子设备安装防毒软件以及恶意软件清除工具；确保电子设备的操作系统和应用程序定期更新，以受到最新安全补丁（security patch）和漏洞的保护。

若有任何相关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息，所有信息将严格保密。欲了解更多防范骗案的信息，可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或浏览www.scamalert.sg查询。