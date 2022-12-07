美股连跌拖累亚洲股市 海指今早延续跌势

（早报讯）美国股市连跌拖累本区域股市，亚洲主要股市星期三（12月7日）普遍下跌，新加坡海峡时报指数早盘延续跌势。

亚洲主要股市星期三早表现不佳，日本、上海、香港、澳大利亚和韩国股市都下跌，凸显了投资者普遍采取避险姿态。

新加坡方面，海指成分股午休前也普遍下跌，凯德投资（CapitaLand Invest）、新翔集团（SATS）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）领跌，午休前分别下挫2.72%、2.04%和1.18%。海指早盘下跌2.90点或0.09%，报3249.47点。

瑞士银行（UBS）全球财富管理首席投资总监哈菲尔（Mark Haefele）说，目前缺乏推动经济持续复苏的经济条件，全球经济正在放缓中，各地央行也仍在上调利率。

全球投资者保持谨慎，追踪47个国家的股市表现的MSCI全世界指数（MSCI All-Country World Index）连续三天下跌，星期二进一步下挫1.26％。

Glenmede财富管理公司首席投资总监普赖德（Jason Pride）指出，市场必需意识到经济陷入衰退不再是假设情景，而是很可能成为现实。他认为，股市估值还会进一步下跌。

美国刚出炉的经济数据强劲，也让市场再度担忧美国联邦储备局持续激进地加息。联储局下星期四（本地时间凌晨3时）将宣布最新利率政策，全球投资者势必密切关注。

另一方面，中国这几天将公布几组关键数据，包括于星期三（7日）公布的11月份贸易数据。市场预测，受到全球需求减弱、供应链干扰和中国实施防疫限制的影响，进出口同比都将大幅下滑。

此外，中国的11月份消费价格指数，以及工业生产者出厂价格指数将于来临星期五（9日）出炉。