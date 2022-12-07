上财年交付预购组屋 每单位平均开发成本39万6000元

（早报讯）建屋发展局首次公布预购组屋总开发成本，上一财政年交付的1万3506个预购组屋单位，总开发成本达53亿4600万元，每个单位平均39万6000元。

而根据建屋局年报计算，上财年交付的单位，每个平均售价约36万5700元，在扣除建屋局提供的公积金购屋津贴后，平均单位售价进一步降低至约34万7000元。

预购组屋的总开发成本包含土地成本、建筑成本以及其他成本，如建屋局基于特殊原因向屋主回购单位的费用。土地成本在过去三个财政年里，占新组屋开发成本约六成。

组屋售价、定价和成本课题时不时引起议论，国家发展部与建屋发展局星期三（12月7日）首次公开预购组屋总开发成本数据，以及再次解释组屋定价与如何计算负担得起的问题。

当局答复媒体询问时透露，2021／2022财年交付的预购组屋总开发成本达53亿4600万元，其中土地成本占了59％（31亿6700万元）、建筑费达20亿7700万元、其他成本1亿零200万元。

国家发展部与建屋发展局今天首次公开预购组屋总开发成本数据。

值得注意的是，上财年交付的1万3506个预购组屋单位都是在数年前进行招标和兴建的，当时的建筑及建材成本还没因冠病疫情影响而飙升。

若不把组屋地点、房型等特点所导致的价格差异纳入考量，这1万3506个预购组屋单位，每个单位的平均开发成本约39万6000元。

根据建屋局年报，上财年当局从所交付的组屋收取49亿4000万元，即每个单位平均价约36万5700元，低于39万6000元的平均成本价。在扣除建屋局提供的公积金购屋津贴后，平均单位售价进一步降低至约34万7000元。