资媒局设500万元基金 支持本地虚拟制作技术发展

（早报讯）为支持本地媒体行业发展虚拟制作技术，资讯通信媒体发展局将启动一项500万元基金，为本地使用虚拟技术拍摄的音乐视频、短片及品牌广告提供资金支持。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期三（12月7日）上午在亚洲电视论坛与市场开幕仪式上做出上述宣布。

这项基金将为获选的短片提供多达50%项目成本的资助，各公司即日起至明年2月15日可向资媒局提交项目企划案。

虚拟制作技术是在拍摄时，以LED屏幕呈现游戏引擎渲染的虚拟环境为背景，根据演员的实时动作，调整屏幕的透视和视差效果，使拍摄不再受限于地点、场景、天气等因素，能够为拍摄团队解决场地租赁、封闭道路、布景、取景费、许可证申请等多方面的问题。

陈杰豪说，资媒局还将与英国国家电影电视学院合作培养精通虚拟制作的本地人才，并为本地媒体行业讲师、培训人员及业界人士定制虚拟制作认证课程。今年12月至明年4月期间，15名业者会率先参与这项试点项目。

“这将有助于我们建立一个核心的虚拟制作专业人员团队，通过他们可发展出培养本地人才的管道。”

此外，资媒局接下来也将举办一系列业内的课程与研讨会，并提供相关培训，以加强本地在虚拟制作领域的专业支持。

陈杰豪指出，这些举措将发挥新加坡与亚洲乃至世界互联互通的优势，与多方合作向世界讲述亚洲的故事。