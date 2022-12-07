谷歌新加坡年度热搜榜 本地人关注旅游相关资讯

（早报讯）2022谷歌年度热搜榜单星期三（12月7日）出炉，国人在防疫措施松绑后，密切关注旅游资讯以及本地各种户外活动。与旅游相关的热搜词，“Causeway Link”位居第一。

渴望旅行的国人时刻也留意着旅游通道的开放，新加坡疫苗接种者旅游通道（VTL）的扩展趋势在旅游热搜榜排名第四。

两年来首次启程旅行的国人仔细遵照各项要求，确保久违的旅程万无一失，电子入境卡（SGAC）要求、航班行程以及更新护照的条例分别排名第三、第五和第九。

本地的户外活动也在4月份放宽防疫措施后再次复兴。常年活动如i Light Singapore（照亮新加坡）、大型音乐剧《光耀建国路》（The LKY Musical）、新加坡美食节等都在时隔两年后回归，吸引大批人参与，在本地流行活动榜单各排第一、第二和第六。

在本地新闻热搜榜中，冠病病例排在榜首。国人似乎也对明年消费税的调涨感到不安，因此消费税补助券（GST Voucher 2022）和社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers Scheme）以第二和第三名紧随其后。

其余新闻热门关键词包括猴痘、优信银行（Trust Bank）、汽油价格等，分别排名第四、第七和第九。