新加坡捐赠100万美元给抗击爱之病、结核病和疟疾全球基金

（早报讯）新加坡捐赠100万美元给“抗击爱之病、结核病和疟疾全球基金”，为世界各国联手抗衡全球关键的医疗卫生挑战尽一分力。

卫生部星期三（12月7日）发布文告说，新加坡捐赠这笔款项给“抗击爱之病、结核病和疟疾全球基金”（The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria，简称“全球基金”），是基于我国支持多边合作抗衡全球医疗卫生挑战所做的承诺。

卫生部说，新加坡意识到在互联互通的全球化世界中，各国加强合作以提升全球健康医疗水平，符合所有国家的利益。

“全球必须齐心协力，才能协助各国建立起更强大的医疗系统，以及做好准备，提升预防和应对新疾病暴发的能力。”

卫生部指出，全球基金向来是世界各国应对爱之病、结核病和疟疾的一个重要支柱。如今在冠病疫情的背景下，全球基金的宗旨也发生转变，目前投入更多资源提升全球预防、应对及抗衡大流行病的能力。

卫生部指出，冠病疫情期间，全球基金迅速动用许多现有项目的资源，以应对这个新的大流行病挑战。

许多中低收入国家可利用这些原本用来抗衡爱之病、结核病和疟疾的资源，包括实验室、供应链、数据系统、诊断工具、医疗人员和社区网络等，作为他们应对冠病疫情的基础。

卫生部说，新加坡会继续与全球基金以及其他国际组织合作，以弥补全球卫生医疗结构的缺口，协助世界各国建立更坚韧的医疗卫生系统。