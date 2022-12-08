（早报讯）由于投资者评估经济衰退的风险，美国星期三（12月7日）隔夜股市收盘走低，纳斯达克指数涨0.51％，标普500指数下滑0.19％，道琼斯工商指数持平。

下周，备受关注的消费者价格指数（CPI）数据以及美国联邦储备局的货币政策决议将公布，分析师认为，当前市场表现反映出投资者在关键数据发布前的谨慎情绪。星期三，加拿大央行将基准贷款利率上调50个基点至4.25%，并暗示这或是目前最后一次加息。市场希望联储局在下周的会议上做出类似的调整。

新加坡海峡时报指数连续两日下跌，指数星期三低开低走，闭市报3225.45点，跌26.92点或0.83％。

星期四（8日）可关注的股票：

1 消费者信用评估机构Equifax签约成为悉尼办公楼项目Blue & William的主要租户。Equifax将占据建筑净可出租面积的三分之一左右，预计从2023年底开始入驻。

2 新加坡交易所（SGX）被评为“全球年度最佳交易所”。这个奖项由期货与期权世界（FOW）杂志所颁发，以表彰新交所在衍生品行业的创新服务。

3 德蒙特（Del Monte Pacific）截至10月底的第二季度业绩报告显示，集团净利同比增长38.8％，达4952万美元（6728万新元）。集团每股盈利达2.34美分。在所有主要市场销售额增长的带动下，集团营收上涨7％，达6亿9890万美元。

4 目前停牌的元豪控股（Rich Capital）表示公司已满足新交所的交易恢复条件，股票于星期四早上9时恢复交易。

5 已停牌的AGV集团发布文告披露，针对AlphaChem公司要求赔偿的金额、利息和费用，资产清算人和AGV集团正在就赔偿要求寻求法律建议。如有重大进展，集团将另行发布公告。