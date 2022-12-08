政府加强建筑业安全 明年起公司协调员每隔两年须接受安全标准培训

（早报讯）政府继续加强对建筑业公司的培训要求，所有建筑公司负责工作场所安全与卫生的协调员，从明年起每隔两年须要重新接受安全标准培训。

这项重新培训要求将分两阶段进行，所有在2017年之前已完成培训课程的建筑公司协调员，需要在明年6月30日前再次上课。那些在2018年至2021年完成课程者，则须在2023年下半年，再次重温工地安全和卫生知识。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期四（12月8日）在2022年bizSAFE大会上，宣布这项新措施。扎吉哈指一旦来自建筑业的工作场所安全与卫生协调员完成重新培训后，会进一步扩大至其他领域。

人力部会在今年底前通知受影响的公司。

截至11月26日，今年本地致命工伤事故已达42起，超越去年全年的37起。

扎吉哈说，人力部在9月起实施为期六个月的高度安全戒备期，迄今已取得初步成效。在9月之前，每月平均发生大约4.5起致命事故，加强安全防范后，9月至11月期间，致命事故减半至每月平均两起。

在高度安全戒备期间，出现严重安全疏失的公司，可能被禁雇用新外籍员工长达三个月，违例公司的首席执行员也必须自己到人力部说明情况，并负起责任，落实改正措施。

另一方面，人力部也将在明年第一季，推出针对企业领导层的批准守则（Approved Code of Practice，简称ACOP）培训课程，鼓励更多的企业负责人对工作场所安全与卫生负起更大责任。

根据ACOP，当企业违反工作场所安全与卫生条例时，法庭可追究公司领导的责任，而遵循ACOP与否，可成为一个减刑因素。