本地股市星期四午盘起0.32%

（早报讯）投资者对经济衰退的担忧加剧，但受到香港和中国股市的支撑，亚洲主要股市星期四（12月8日）涨跌互现，新加坡海峡时报指数早盘阶段逆转了星期三的下跌态势。

上海股市上涨0.14％，香港恒生指数(Hang Seng Index)飙升近3％，日本、韩国、悉尼股市则出现不同程度的下跌。

新加坡方面，海指成分股午休前涨多跌少，怡和控股（JMH）、DFI零售集团（DFIRG）和香港置地（HongkongLand）领涨，午休前分别上涨1.71％、1.42％和1.39％。海指早盘涨10.4点或0.32％，报3235.85点。

在中国股市上涨之前，政府就透露放松疫情管制的信号，一些投资者早已在星期三锁定了利润。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师说：“随着中国放松疫情管控政策，香港也有了喘息空间，因为第一批重要边境开放将在内地和香港之间。这将提振香港本地经济。此前，由于内地游客缺席，香港经济一直在苦苦挣扎。”

整体而言，市场目前仍在寻找方向，因数据显示美国第三季劳动生产率回升速度略快于最初预期，使得劳动力成本继续走高。并且在强劲的就业和服务业报告出炉后，市场愈发担心联储局或会坚持更长时间的升息周期，这抑制了投资者的风险偏好。

对股市构成压力的还有美国国债收益率，五年期国债到30年期国债收益率均在三个月低点徘徊。

荷兰国际集团（ING）亚太区研究部主管罗布·卡内尔（Rob Carnell）表示，"最突出的是美国国债市场的走势，我认为这是推动其他大部分市场走向的因素。在下周的联储局公开市场委员会会议之前，我们可能会看到一些区间交易。"

当前，许多市场人士认为，通胀正在放缓，债券收益率已见顶，这使得各国央行接下来或开始放慢升息步伐。

在连续4次加息75个基点后，市场普遍预期联储局将在下周加息50个基点。