私吞顾客逾196万 银行前主管监七年

（早报讯）银行前主管私吞顾客196万9000元，被判坐牢七年，金管局发出15年禁令。

金融管理局（MAS）发出文告，指已向大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的前代表韩德隆（音译）发出为期15年的禁令。他涉嫌违反信任、欺骗、伪造以及转移和转换其犯罪行为的利益。

禁令星期三（12月7日）起生效，韩德隆被禁止提供任何金融咨询服务、参与管理任何金融咨询公司、担任董事或成为主要股东。另外，在证券期货法令下，他被禁在新加坡从事任何受监管活动，也不得参与管理、担任董事或成为任何资本市场服务公司的主要股东。

文告指出，韩德隆在2014年8月至2015年12月期间，在大华银行任职高级个人银行员；在2016年3月至2017年1月间，则在华侨银行任职客户经理。

文告揭露，在2015年2月至2018年4月期间，韩德隆通过向客户推销虚假的定期存款和其他投资产品，欺骗了七名客户，将客户的196万9000元转入他的个人银行账户。他当时伪造了银行文件，将骗取到的钱据为己有。他曾将一部分骗到的钱转账给兄弟和前女友，以及用来偿还其他受害人。

这些罪行发生在他受雇于大华银行和华侨银行期间，以及在他离开两家银行之后。

韩德隆在2021年4月9日认罪，被法院裁定27项罪名成立，包括五项刑事失信罪、七项欺诈罪、一项意图欺诈而伪造文件的罪名，以及14项转移从犯罪行为中获益的财产的罪名。另外67项指控由法官下判时一并考虑。韩德隆最终被判处七年监禁。

金管局表示，韩德隆的罪行让当局相信他将不会以诚信提供财务咨询服务。当局指出，虽然韩德隆不再是新加坡的指定代表，但当局对他施予禁令，是为了维护新加坡金融业的诚信和信任。