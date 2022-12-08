【世羽联年终总决赛】骆建佑激战一小时 1比2不敌佐纳丹

（早报讯）我国头号男单骆建佑星期四（12月8日）在世界羽联年终总决赛第二场小组赛迎战印度尼西亚好手佐纳丹，1比2不敌对手，星期五（9日）将与另一位印尼球员安东尼·金廷争夺出线权。

骆建佑与佐纳丹这两名球员此前交手过五次，骆建佑还没尝过胜利滋味。此役再度交手，骆建佑首局发挥出色，以21比16先下一城。次局易边再战，骆建佑开局有不少失误，让佐纳丹以6比2领先，不过前者紧咬比分，顽强追至9比9后。在一次鹰眼挑战中，挑战成功，实现10比9反超。

小组赛已输过一次的佐纳丹无路可退，他与骆建佑从13比13战至17比17。骆建佑在局末以20比18率先获得赛点，但印尼球员稳住阵脚，他连取四分以22比20完成逆袭，将比赛拖入决胜局。

世界第五的佐纳丹延续上一局局末的火热手感，开局便打出5比1的得分潮，骆建佑苦苦追分，最终10比21结束比赛。这场比赛一共进行62分钟。

世界排名第三的骆建佑的最后一场小组赛对手是来自印尼的安东尼·金廷，后者较早时以21比14、12比21、21比19击败“台湾一哥”周天成。根据赛制，只有在小组排名前两名的球员才能晋级星期六（10日）的半决赛。在男单B组中，只有金廷获得两胜，骆建佑（一胜）、佐纳丹（一胜）和周天成（零胜）理论上都还有出线机会。