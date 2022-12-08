新加坡儿童博物馆12月10日正式开放

（早报讯）新加坡首个专为儿童设计的博物馆星期六（12月10日）正式开放，各项展览融合多媒体互动元素和体验式活动，鼓励孩童在玩乐中学习，认识古早的新加坡。

位于哥里门街的新加坡儿童博物馆（Children's Museum Singapore）耗资约700万元打造，是本地首个专为12岁及以下儿童设计的博物馆。它的前身是新加坡集邮馆。

新加坡首个专为儿童设计的博物馆里有各项展览，鼓励孩童在玩乐中学习，认识古早的新加坡。（萧紫薇摄）

儿童博物馆以“从想象开始”（Start with Wonder）为标语，旨在成为儿童的“入门博物馆”，从小培养他们探索与学习的好奇心。博物馆与教育工作者及业界专家合作，精心策划各项展品，务求为孩童提供一个在玩乐中学习的环境。

以“时光之旅”为主题的永久展览，设在博物馆地面层的四个展厅。除了呈献动漫视频和多媒体游戏，展览也提供多项体验式活动和游戏，让孩童了解早期先辈如何漂洋过海来到本地，赤手空拳将新加坡建设起来。

儿童博物馆的吉祥物WonderBot会在入口处，通过视频向孩童介绍不同时期的新加坡。展览还有一个名为“船长”的虚拟导览员，指派孩童完成一系列“任务”。

例如，第二展厅特别仿造一个船舱，让孩童体会当年先辈乘船来新加坡的艰辛旅程。孩童还可参与角色扮演，体验早期苦力搬运米袋的辛劳。

第二展厅特别仿造一个船舱，让孩童体会当年先辈乘船来新加坡的艰辛旅程。（萧紫薇摄）

博物馆二楼则设有三个特别展厅，分别让孩童探索大自然的奥秘，了解不同种族文化的生育及生日礼俗，以及让两岁至四岁幼童有专属的玩乐空间。

为欢庆开幕，儿童博物馆会在这个周末（12月10日和11日）举办“生日派对”，为孩童和家长呈献一系列音乐舞蹈及剧场演出，以及游戏项目。周末门票已预订一空。

公众可从下星期二（13日）起，参观博物馆。儿童博物馆建议公众上网预订门票：www.nhb.gov.sg/childrensmuseum。

所有访客截至明年3月31日，可免费参观儿童博物馆。博物馆之后继续免费开放给新加坡公民与永久居民。