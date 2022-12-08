本地股市止跌回升0.33%或10.63点

（早报讯）在蓝筹股上扬的带动下，海峡时报指数止跌回升，收市攀升0.33％或10.63点，报3236.08点。

星期四（12月8日）的亚洲股市普遍下跌作收。市场情绪出现两极化，一是为中国大陆开始放宽冠病疫情管控措施而高兴，二是担心美国经济陷入衰退。本地股市在蓝筹股多数上扬的支撑下，阻断了连续两天的跌势。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说：“整体来说，本地股市的交易多数横摆，支持在3222点，而阻力在3303点。”

本地股市全天交易量达13亿7000万股，交易总值是9亿2873万元，上升股304只，下跌股222只。

海峡指数成份股升多跌少，领涨的是DFI零售集团（DFIRG），收盘上升3.90％至2.93美元；香港置地（HongKong Land）攀升3.25％至4.45美元；而凯德投资公司（CapitaLand Investment）则起2.26％，以3.62元闭市。

领跌的成份股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下滑2.17％至1.35元；新科工程（ST Engineering）退低0.89％至3.33元；丰益国际（Wilmar International）则损失0.74％，报4.02元。

除了香港股市以外，亚太其他股市都承受卖压以下跌收盘。香港股市受到冠病政策进一步放松的消息刺激，收市时上升3.38％，上海和深圳则分别小跌0.07％和0.32％。悉尼跌幅较显著达0.72％；台湾下滑0.53％,而首尔则退低0.49％。