吉宝企业股东以超过99.9％的高票数 批准吉宝岸外与海事和胜科海事合并的计划

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）股东以超过99.9％的高票数，支持吉宝岸外与海事（Keppel O&M）与胜科海事（Sembcorp Marine）合并的计划。

根据吉宝企业星期四（12月8日）闭市后的发布，在星期四下午以电子方式举行的吉宝特别股东大会，股东以99.96％的票数支持转移资产公司和以45亿元的价格脱售吉宝岸外与海事（简称KOM）给胜科海事的计划。把胜科海事股票派发给吉宝企业股东的派发计划，也获得99.96％的票数支持。

按照双方今年10月达成的修订后最终协议，胜科海事将以新股支付收购价，这批新股占胜科海事扩大后股本的54％。脱售交易完成后，吉宝将把其中49％胜科海事扩大后股权派发给吉宝股东，股东每持1股吉宝股票，可获派发19.1胜科海事股票，价值2.33元（每股0.122元）。吉宝保留其余5％胜科海事股权。

吉宝企业发言人星期四说：“我们要感谢吉宝的股东对吉宝岸外与海事合并和资产公司转让以及派发胜科海事股份的计划的大力支持。随着吉宝特别股东大会的圆满结束，我们已经获得了吉宝方面所有必要的股东和监管部门的批准。”

胜科海事预计将在收购计划获得当局的批准，以及提呈其他监管文件后，于2022年12月或2023年1月召开特别股东大会（EGM），寻求股东的批准。

吉宝企业星期四股价涨0.54％，闭市报7.47元。胜科海事星期四股价闭市持平于0.142元。