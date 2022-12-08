亨德申租赁组屋失火 19岁民防服役人员殉职

（早报讯）亨德申路租赁组屋星期四上午发生火患，一名19岁的新加坡民防部队服役人员在救火行动中昏迷送院，在送院后不治。另有五人在这起火患中受伤送院，他们的年龄介于8岁至25岁。

这起火患发生在星期四（12月8日）上午11时10分，地点在亨德申路第91座租赁组屋四楼的二房式单位。

失火单位内的物品都被烧成灰烬。（关俊威摄）

民防部队星期四晚上发文告说，民防人员在接获通报后赶往现场，抵达时发现火势在事发单位蔓延。民防人员在戴上呼吸设备后，立刻破门进入浓烟滚滚的单位，使用两支水枪灭火。

在展开灭火行动时，一名民防部队服役人员突然在厨房区域失去意识。队员立刻把他带离失火单位，救护人员为他进行心脏复苏术后，将他送往中央医院救治，在送院后不治。据了解，死者是一名19岁的华族男子。

记者星期四下午3时许赶到现场，当时火势已被扑灭，但民防人员仍在进行浇湿工作，事发组屋周围依旧围着封锁线。

据居民提供的视频，受伤的消防人员在下午1时左右，被救护人员抬上担架送往医院。

民防部队正在调查失火原因。（关俊威摄）

民防部队为死者致以深切的哀悼，同时正在为死者家属提供协助和支持。失火原因目前还在调查中。

警方答复《联合早报》询问时则说，在这起火患中，有五人在意识清醒的情况下送院，他们的年龄介于8岁至25岁。一名19岁的消防员昏迷送院后不治。警方的调查仍在进行中。