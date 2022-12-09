星期五开盘可关注股票

（早报讯）美国公布的失业金申请人数攀升至2月初以来最高水平，显示劳动力市场正在降温，使股市出现回暖。美国星期四（12月8日）隔夜三大美股集体反弹，纳斯达克指数收涨1.13%，报11082.00点；标普500指数攀升0.75％，报3963.51点；道琼斯工商指数上涨0.55点，收于33781.48点。

新加坡海峡时报指数星期四攀升0.33％或10.64点，报3236.08点。本地股市全天交易量达13亿7000万股，交易总值9亿2873万元，上升股304只，下跌股222只。

亚太区域股市星期五（9日）开盘全部上扬。东京股市攀升1.08%，首尔和悉尼股市也分别上涨0.21%和0.16%。

星期五可关注的本地股票：

*远东乌节（Far East Orchard）星期五盘前公布，公司以1390万英镑（约2290万新元）收购位于英国南安普敦学生公寓，预计明年4月完成。这个项目可容纳的180个床位，使集团在英国的学生公寓床位总数增加到4400多张，接近2025年拥有5000张床位的目标。

*DigiCore房产信托（Digital Core REIT）获得最高1亿5000万欧元（约2亿1400万新元）的三年定期贷款和五年定期贷款。贷款将由Digital CR US REIT做担保，贷款条件参考了信托经理人的股权和控股单位持有人的单位持有权益。信托星期四股价闭市上升1.68％至0.605美元。

*康福德高（Comfort Delgro）宣布人事调动，现任集团副总裁的钟锡坚将出任董事经理兼集团总裁，他在明年1月1日上任后将卸下副总裁和新捷运总裁的职务。接替钟锡坚出任集团副总裁的是现任集团财务总监许统贤，上任后他保留集团财务总监的职务。康福德高星期四股价闭市报1.24元，无变动。

*祐玛战略（Yoma Strategic）星期四闭市后披露，集团子公司Yoma MFS Holdings于星期三（7日）完成对数码支付提供商DIGITAL MONEY MYANMAR（即Wave Money）的收购。集团子公司的直接控股股东持有Wave Money股份中90%的股权。祐玛战略星期四闭市报9.6分，股价无变动。

*黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）星期四闭市后披露，Lim Thien Su于星期四辞去公司独立非执行主席的职位，他也不再担任公司提名委员会主席以及审计和薪酬委员会成员。黑金天然资源星期四闭市报8分，股价无变动。