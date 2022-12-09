罗厘司机四年前撞死三路人 鲁莽驾驶致死罪判无罪

（早报讯）四年前杨厝港地铁站外罗厘失控撞死三路人案，罗厘司机原本面对的鲁莽驾驶致死罪早前获判无事省释，法官在星期五（12月9日）批准控方申请，判他无罪释放。

控方在庭上指出，验尸庭针对三名死者展开的死因研讯已有结论，控方审查相关证据后，决定向法官申请判罗厘司机上述罪名无罪。

这起致命车祸发生在2018年4月23日上午9时37分，地点是宏茂桥6道往玛丽蒙路的路段，三名路人当时在人行道过马路，结果被罗厘撞死。三名死者是蔡清通（86岁）和他的大女儿蔡爱华（58岁），以及他们的朋友叶顺发（63岁）。

现年30岁的许凯祥（译音）只拥有能开自动排挡的3A级驾照，但他案发时开的却是手动排挡罗厘。他事后被控三项罪名，其中一项鲁莽驾驶导致他人死亡的罪名在2019年10月获判无事省释。

他同年10月承认一项无照驾驶和一项没有汽车保险驾驶的罪名后，被判罚款1400元和吊销各级驾照一年。

验尸庭在2020年针对三名死者死因展开研讯，裁定这是一起不幸的意外。

验尸庭揭露，许凯祥曾在儿时动过两次次心脏手术。他事发前一晚吃了咳嗽药，尽管凌晨1点才睡，但事发时并未感到发困，也没用手机。

许凯祥称，他当时突然感到头晕目眩，醒来时才发现出了车祸，自己完全不记得事发经过。

研讯报告指出，血压升高或血液流通降低都可导致晕眩，被告暂时晕眩可能是心脏病所致。