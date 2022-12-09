全国行动联盟为青少年提供近4000督导机会

（早报讯）我国成立行动联盟普及督导工作一年半以来，为青少年策划了近4000个不同类型的督导机会。行动联盟的工作今后由新成立的办事处接手，继续加强推广督导风气。

这个Mentoring SG办事处星期五（12月9日）正式成立。办事处将延续去年3月成立的督导群策群力行动联盟（Mentoring Alliance for Action）的工作，让青少年有更多机会、更容易接触督导。

副总理兼财政部长黄循财在2022年国家督导者峰会上为办事处揭幕。他致辞时说，许多年轻人未必一开始就有长远的职业规划，而是通过一次次的挫折获得成长，导师在这个过程中扮演着关键角色。

黄循财说，传统上，督导计划主要面向来自弱势家庭的青少年，其实每名青少年都能受益，尤其是准备步入职场的学生。“作为一个社会，我们可以，也必须更努力为青少年提供督导。”

接下来，办事处将与学校、企业和提供督导的组织加强合作，为青少年开拓更多督导机会。办事处也会设立平台帮助导师和督导对象搜索合适的机会，有兴趣成为导师者可获得相关培训和资源。

今年3月正式推出的线上督导平台WeConnect，吸引了逾千名来自各行各业的导师加入，并促成超过1000次导师与督导对象的匹配，一些导师负责督导两到三人。随着办事处的成立，这个平台将重新命名为MentoringSG Connect。