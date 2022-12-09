美芝路店铺命案过堂 嫌凶还押监狱接受精神评估

（早报讯）美芝路店铺命案星期五（12月9日）上午过堂，涉嫌谋杀女子的合伙人接下来将还押樟宜监狱的医疗中心，以接受精神评估。

被告凯莱布（Caleb Joshua Chai Shanmugam，50岁）面对一项谋杀控状，指他于11月9日傍晚6时58分，在美芝路第2座组屋底层的店铺谋杀27岁的洪淇莹。

凯莱布被指在犯案后潜逃到马来西亚，最终在新山落网，并于11月18日被控上国家法院。控方之后获得法庭批准，将凯莱布还押中央警署，期间可带凯莱布外出协助调查。

案件星期五上午过堂时，控方表示已无须继续将凯莱布扣留在警署，并申请让他接下来还押于樟宜监狱的医疗中心，以接受精神评估。法官批准控方的申请，案件展期至12月30日再过堂。

就在星期五的过堂结束之前，通过视讯出庭的凯莱布突然表示他有疑问并说了一句：“是我的妻子报案的……”不过，在他未来得及说出更多细节之前，代表律师就将他打断并表示接下来会和他私下谈话。

据《联合早报》了解，凯莱布和洪淇莹是合伙人关系，两人事发一个多月前在美芝路开设五金店，但店铺还未正式开张。

洪淇莹事发当天发短信给母亲，表明自己不回家后就失联。家属隔天报警，亲友也在网上贴文寻人，结果警方于11月13日发现洪淇莹卧尸在上述店铺内。若谋杀罪名成立，凯莱布将面对死刑。