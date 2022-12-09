调查：应对通胀压力 35％本地受访者过去半年减少在外用餐

（早报讯）通胀压力加剧，最新消费习惯调查发现，本地35％的受访者在过去六个月里已减少在外用餐，比率是六个东南亚国家中最高的。

这项针对东南亚消费者的网络问卷调查由两家数据分析公司Blackbox Research和Audience DNA于今年11月联合展开。参与调查的9231名15岁以上的受访者，均匀分布（各占16%至17%）在新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南和菲律宾。

新加坡受访者共有1577人，占总人数的17%。他们被问及面临的最大财务挑战时，票选前三的分别是利率上涨(20%)、家庭日用品价格的普遍上涨（16%）和汽油价格/交通费用上涨（15%）。

调查结果也显示，我国35%的受访者在过去六个月里已减少在外用餐，20%降低了使用送餐服务的次数，比率为六个东南亚国家中最高。另外，有23%表示会购买更多打折促销商品。

不过在购物习惯方面，选择网络购物并本地送货的我国受访者已达到35%，冠病疫情期间，线上购物成为人们首选的购物方式。

38%的本地受访者认为网购最大的好处是带来便利，32%则认为选择更多样是他们看重的，也有23%觉得网购能够紧跟时下潮流。

整体来看，九成的受访东南亚消费者在过去六个月中，削减了开销或降低了家庭开支，以应对通胀飙升带来的影响。他们当中，67%表示通胀压力加剧加上利率上升，让他们对当前的经济形势感到焦虑。