本地股市星期五早盘微涨3.73点

（早报讯）市场静待美国11月生产者价格指数（PPI）以及下周通货膨胀数据出炉，本地股市星期五（12月9日）早盘横摆震荡，截至中午12时，新加坡海峡时报指数微涨3.73点或0.12%，报3239.81点，盘中最高点是3248.03点，最低点3235.85点。

其他亚太地区股市全线上涨，香港股市大涨1.68%，涨幅领先区域股市；东京和台湾股市分别攀升1.2%和1.06%；首尔和悉尼股市也分别上涨0.66%至0.55%；深圳和上海股市各涨0.20点和0.08%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，市场在美国主要经济数据宣布前表现较谨慎，此外，有些套利现象也使海指星期五比区域股市显得平静。由于市场对联储局加息放缓的预期，可能使股市下周开始走强。不过，利好出尽后，买方动能不足将导致指数整体趋势下行并试探3200点。

板块方面，韩巍说，因纳斯达克指数下挫导致科技股超卖，短期内有回补需求，这也会有利于海指的科技股。

澳新银行（ANZ Bank）G3经济主管马丁（Brian Martin）说：“通胀水平仍然很高且劳动力市场依然活跃，加息放缓并不表明联储局的工作即将完成，而是开启了紧缩周期的新阶段。”

富国银行（Wells Fargo）投资研究所全球策略师施洛斯伯格（Gary Schlossberg）在彭博电视上说：“市场最坏的情况还没有到来。预计2023年会出现温和衰退，这意味着企业利润将会下降。”

海指成份股方面，11只上涨，12只下跌，七只持平。

领涨的是香港置地（HongKong Land）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别起1.57%至4.52美元，以及起1.53%至0.665元。

领跌的是新加坡航空公司（Singapore Airlines）和胜科工业（Sembcorp Ind），前者跌1.46%至5.47元；后者跌1.24%至3.2元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和星期四（8日）恢复交易的元豪控股（Rich Capital）居前，成交量分别为5389股和5366万股，前者涨0.7%；后者价格无变动。

此外，因富商黄鸿年入股，星期五恢复交易的智慧控股（A-Smart Holdings）股价飙涨189.26%至0.35元。集团星期四闭市后发布消息说，黄鸿年将按每股0.18元收购智慧控股的20％股权，相等于公司扩大后股权的16.67％。黄鸿年接受《联合早报》采访时说，他会以高溢价投资智慧控股是因看好公司的基本面及集团在东帝汶的发展前景。