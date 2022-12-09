春景花园集售计划生变 分层地契局发出禁售令

（早报讯）春景花园（Chuan Park）集体出售计划生变，部分屋主坚决反对，分层地契局向该项目发出禁售令（stop order）。

《联合早报》9月报道，持有10个单位的屋主向分层地契局（Strata Titles Board）提出反对上述项目集售计划，并由分层地契局负责调解。

根据《商业时报》星期五（12月9日）报道，经过三轮调解后，一群共六人的屋主没有撤销他们的反对意见，意味着调解失败。分层地契局向该项目发出禁售令。报道没有说明这群屋主共持有多少个单位。

自禁售令发出后，集售委员会在14天内必须向高等法庭申请发出销售令，而坚决反对的屋主则可以对此提出异议。

位于罗弄泉的春景花园于今年7月以私下协议的方式出售给由鑫丰地产（Kingsford Development）和中冶置地（MCC Land）组成的财团，交易价为8亿9000万元。这项交易由房地产咨询公司ERA促成。

春景花园属于99年地契项目，有444个住宅单位和两个商用单位。根据2019年市区重建局的发展总蓝图，项目占地40万零588平方英尺，总容积率为2.1，总楼面面积可达84万1236平方英尺。

交易完成后，每户家庭可获得大约116万元至253万元。共持有10个单位的数名屋主认为，集售价格和各单位的收益计算方式不合理。