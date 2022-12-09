消防员亨德申火患殉职 友：他充满阳光 疲惫也总带着微笑

（早报讯）在亨德申路组屋火患中殉职的民防人员，在朋友眼中是一名文静害羞，但充满阳光的人，即使疲惫不堪，嘴角依然带着微笑。

在火患中殉职的民防部队服役人员是19岁的爱德华（Edward），他在2022年4月加入民防部队，计划服役后到医学院就读。

民防部队在脸书发布有民防人员殉职的消息后，公众纷纷留言哀悼。

爱德华的朋友希汉山（Shihan，23岁）留言说，他曾是死者的上级，在他的印象中，死者是个很阳光的人，即使在训练后汗流浃背，也依然保持微笑。

希汉山接受《海峡时报》访问时说，“爱德华是一个非常聪明的孩子，你和他交流时会发现他很聪明，未来会有所成就。”

他说，爱德华身材比较瘦弱，在入伍之初做五个俯卧撑可能就会体力不支，但他从未放弃，在训练结束后身体素质显著提升。

希汉山说，“我听到他的死讯后非常震惊，实在无法想象他家人的感受，但我们为他的英勇感到骄傲。”

网友安妮在脸书发贴文说，她是爱德华祖母的朋友，爱德华的死讯对他们一家来说是毁灭性的打击。“我朋友说，爱德华是一个很可爱的孩子，是他们一家幸福快乐的源泉。”

另一名网友查理斯也留言说，死者是一个乐观的人，他的成绩优异，原本打算到医学院就读。

网友卡珊德拉则说死者是她儿子参与新兵基本军事训练（BMT）时的队友，儿子为此感到非常难过。

这起火患发生在星期四（12月8日）上午约11时10分，地点在亨德申路第91座租赁组屋的四楼单位。一名19岁国民服役消防员在灭火时倒地昏迷，送院不治。另有五名八至25岁的居民在清醒的状态下入院治疗。