政府正式接管体育城 更多精彩与社区活动可期

（早报讯）政府在星期五（12月9日）正式接管新加坡体育城，国人接下来可期待一个更具活力和更接地气的体育城。

政府在今年6月10日宣布了终止与体育城私人有限公司（Sportshub Pte Ltd，简称SHPL）的公共私营合作（Public Private Partnership，PPP）协议，由新加坡体育理事会直接管理的重磅消息，这比原定的2035年期限提早了整整12年。

体理会当时宣布，将成立一个管理团队在星期五（12月9日）正式接手体育城。上个月初，这个名为活力加冷体育管理私人有限公司（Kallang Alive Sport Management Co Pte Ltd，简称KASM）的管理团队正式成立，自2020年以来一直是新加坡体育董事会成员，最近被任命为体育关怀（SportCares）咨询委员会联合主席的麦友仁（Keith Magnus）担任主席，盛裕控股集团（Surbana Jurong）新业务的前首席执行官郭瑞光则担任总裁，两人已于本月1日走马上任。

星期五傍晚，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在体育城主持了正式交接仪式，随后也主持了体育城的圣诞亮灯仪式。

为了纪念体育城正式走入另一个阶段，KASM即日起至本周末在体育城安排了一系列精彩节目与活动让公众参与，其中就包括多项运动体验、音乐会、杂耍和小朋友们最喜欢的面部彩绘、气球雕塑等互动活动。公众也可从即日起至本月18日在OCBC广场免费观看世界杯直播。

郭瑞光说，团队将致力于让体育城在作为娱乐、体育和时尚首选目的地与社区活动主办场地之间取得平衡。