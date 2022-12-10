信佳小贩中心星期天开幕

（早报讯）开业日延期至少两次、位于武吉班让的信佳小贩中心星期天（12月11日）正式开幕，几乎所有28个摊位都会在开幕当天营业。

《联合早报》记者星期六（12月10日）上午走访信佳（Senja）小贩中心时，不少摊主都在紧锣密鼓为开业做最后准备。小贩中心共有两层楼，所有28个摊位及约580个座位都设在一楼，二楼则是预计明年初开放的顶楼花园。

新小贩中心安装大风扇以增强通风。（邝启聪摄）

新小贩中心除了安装大风扇以增强通风，也采用自动化归还托盘系统，提升用餐环境。

兴兴面家摊主芮宗厉（62岁）原本在武吉班让一带的咖啡店开档，考虑到新小贩中心附近居民较多，便决定搬到这一地点营业。

“小贩中心周围都是组屋，附近也有学校，相信人流量会不俗。为了应付开幕当天的人潮，我也准备了比平时多一倍的食材。”

兴兴面家摊主芮宗厉（右）与兴记鹅鸭饭摊主倪顺林。（邝启聪摄）

负责运营信佳小贩中心的职总平价集团规定，售卖鸡饭、云吞面、素食等主食（staple food）的摊位必须提供至少一个介于2元8角到3元5角的平价餐点。据记者观察，几乎所有摊位都有提供较平价的选项，价格大多为3元起。

住在信佳一带近30年的居民蔡例洙（65岁，摊贩助理）误以为小贩中心星期六已开业，特地在放工后前往小贩中心。

“我本来是想要来看这里有卖些什么，以后可以常来吃。这里离我的住家步行10多分钟左右，很方便，主要是希望食物不要太贵，然后座位要够。”