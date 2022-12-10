后港组屋失火狂烧 兄妹火海逃生

（早报讯）父亲外出时，兄妹独自在家遇火患，妹妹高呼救命，两兄妹一起夺门而出，约20居民也自行疏散。

这起火患发生在星期五（12月9日）下午近2时，地点在后港中心第834座公寓式组屋的二楼单位。

读者林先生（38岁，侍应生）事发时刚好搭巴士经过该处，看见至少有五辆消防车和四辆警车到场，也发现组屋二楼冒出滚滚浓烟，立即通知《新明日报》。

记者随即赶往现场，当时火势已被扑灭，失火单位外墙和走廊天花板都被熏黑，满地灰烬与玻璃碎片。

住在隔壁的邻居菲利普（23岁，学生）受访说，先闻到隔壁传来烟味，以为邻居在烧香祈福，不以为意。

“不久后我就听到隔壁邻居的女儿大喊救命，外出查看发现住在隔壁的少年也跑了出来，我马上致电民防，并立即和家人逃到楼下。”

他透露，失火单位住着男屋主与一对子女，男屋主在事发半小时后赶回家。

也有居民看见单位冒出火焰，窗户也被烧裂，民防人员抵达后，10分钟内扑灭火势。

民防发言人受询时证实星期五下午1时50分接获通报，民防人员抵达现场后，强行入屋救火。火患涉及单位楼上一卧室的物品，民防人员使用一支水枪灭火。

当局表示，在民防抵达前，约有20人自行疏散，无人在事故中受伤。起火原因仍在调查中。