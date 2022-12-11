李显龙总理本月12日至15日出访欧洲

（早报讯）李显龙总理星期一（12月12日）至星期四（15日）出访欧洲。他先到德国进行正式访问，之后到比利时出席亚细安—欧盟纪念峰会。

总理公署星期天（12月11日）发文告说，李总理本月12日至13日访问德国北部城市基尔（Kiel）。他13日将与德国总理朔尔茨会面，并为新加坡海军部队的两艘Type 218SG潜水艇精锐号（Impeccable）和卓越号（Illustrious）主持下水仪式。

总理夫人何晶随同出访。根据国防部星期天发出的文告，她将以两艘潜艇保荐人（sponsor）的身份，为新舰命名。

随行的还有国防部长黄永宏医生、外交部长维文医生，以及总理公署、外交部、国防部和海军部队官员。

李总理访德后续程前往比利时布鲁塞尔，出席星期三（14日）举行的亚细安—欧盟纪念峰会。这也是这两个区域组织建立对话伙伴关系45年来，首次举办云集双方成员国领导人的峰会。

总理公署说，纪念峰会为亚细安和欧盟探讨如何深化关系提供契机。

总理夫人、维文及总理公署和外交部官员将随总理到访布鲁塞尔。

黄永宏则在德国停留，星期三将在首都柏林与德国防长兰布雷希特会面，并于同日结束访问行程。

国防部说，黄永宏此次访德，凸显新德两国之间友好且日益发展的防务关系。

李总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财将担任代总理，直至本月16日。