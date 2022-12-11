《联合早报》明年创刊100周年 百年报庆掀开序幕

（早报讯）走过百年，依然如新。《联合早报》将在2023年迈入创刊100周年，在2022年岁末之际启动百年报庆活动，答谢读者长期支持与拥护。

《联合早报》星期天（12月11日）于勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）举办百年报庆启动仪式，主宾副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和新报业媒体信托主席许文远一起揭开早报百年庆标志。

早报社区关怀项目“陪你看报纸”大型读报活动，为报庆活动打头阵。

不少公众在《联合早报》百年报庆启动仪式后，向现场的早报义工了解如何下载早报应用。（邝启聪摄）

王瑞杰与一同出席仪式的国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪，以及新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲一起为现场约400名公众读报，讨论如何应对生活费上涨等课题。

《联合早报》由1923年创刊的《南洋商报》和1929年创刊的《星洲日报》在1983年合并成，如今是在华人世界具有最大影响力的华文媒体之一。多年来，早报为本地受众提供和传达新闻内容，助新加坡人了解各项政策和国际局势，也为华人世界读者提供以新加坡立场出发的新闻报道和评论。

早报百年庆的主题为“百年如新”，寓意早报虽承载百年历史，仍然轻盈跃步，接受新事物，勇于探索新路径。

接下来的百年报庆活动包括摄影展、漫画展、华乐演奏会，以及户外音乐会等。

早报也推出“早报俱乐部”，回馈早报订户与注册用户的支持。会员将能享有客制化的阅读体验，以及一系列专享福利。早报订户将自动成为VIP会员；成功注册mySPH账号的受众自动成为普通会员。

有关早报俱乐部和其他活动的详情，可到早报百年庆专页查询，网址是www.zaobao.com.sg/special/zaobao100。