梁文辉建议组屋价格排除土地成本 沈颖：将影响国家储备价值

（早报讯）国有土地是国家储备的一部分，若组屋价格不考虑土地成本、不以土地的公平市价偿还国家储备，将减少储备的价值，损害这一代和后代的利益。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期天（12月11日）晚上通过脸书贴文回应新加坡前进党非选区议员梁文辉对于降低组屋价格的提议时，发表上述言论。

建屋局日前首次公布预购组屋总开发成本，土地成本在过去三个财政年里，占新组屋总开发成本约六成。

梁文辉随后在星期四（12月8日）发表脸书贴文说，组屋价格应只考虑工程费用和地段之间的价格差异，土地成本不应该考虑在内。他也质疑，政府津贴是否真的那么慷慨，足以让人们负担得起组屋。

沈颖赞同预购组屋价格应考虑不同地区的地价差异，但这意味着政府就无法根据梁文辉所建议的，在制定预购组屋价格时不考虑地价，只收回工程成本。

沈颖认为，梁文辉实际上是要求政府大幅降低预购组屋的定价，这并非不可能，实际上政府也一直在增加津贴和资助，确保预购组屋价格稳定和负担得起。

非成熟市镇四房式预购组屋单位的平均价格在2019年为34万1000元，今年只略升至34万8000元，但同时期的转售组屋指数却上升了多达28％。

沈颖说，这显示预购组屋价格相对平稳，市场也看得出政府的住房津贴没有像梁文辉所说的，变得不那么慷慨。

她也指出，进一步增加住房津贴须仔细与其他紧迫的开支重点权衡。“这表示要减少国家在许多其他重要事项的开支，如教育、医疗和安全。我们很可能还要提高税收来支付更高的住房津贴。”

对此，沈颖认为，梁文辉提议政府可以少收建屋局所须支付的土地费用。“他的意思就是，我们应用更多的储备金，尽管他没有明确说出来。”

沈颖说，政府已数次解释国有土地是国家储备的一部分，若建屋发展局不以土地的公平市价偿还国家储备，这实际上会减少国家储备的价值，对这一代和后代都是不利的。