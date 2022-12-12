星期一值得关注的股票

（早报讯）美国公布最新的生产者价格指数（PPI）仍处于高位，市场再次担心美国央行会继续采取激进的货币政策应对通胀，导致美国三大股指星期五（12月9日）纷纷下跌。

美国劳工部星期五公布的最新数据显示，美国11月PPI环比增长0.3％，同比增长7.4％，分别高于市场预期的0.2％和7.2％。

标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯工商指数上星期五分别下跌0.73％、0.7％和0.9％。

亚太股市星期一（12月12日）开盘呈跌势，日本股市跌0.33％，韩国和澳大利亚股市分别跌0.34％和0.56％。

新加坡海峡时报指数上个星期五收报3245.97点，全周下跌13.17点或0.40％。

以下是星期一值得关注的股票：

1.厨房文化公司（Kitchen Culture）董事（除了郝东亭）早前宣布，某几名或其中一名“新公司秘书”或许是在郝东亭和“新董事会”的要求下，通过网上向会计与企业管制局（ACRA）提出申请，称担任公司董事或秘书的人员有“变动”，公司办公室的注册地址也有“变动”。

公司上星期五晚上发布文告宣布，公司董事（除了郝东亭）已迅速采取行动纠正，在12月2日向ACRA提交更正通知。如今，通过ACRA搜索的公开记录显示，公司记录已恢复，目前显示的负责人和办事处注册地址都是正确的。因此，公司的董事从未改变。

2.吉宝企业（Keppel Corp）和凯德投资（CapitaLand Investment）宣布，两家公司获纳入道琼斯可持续发展全球指数（DJSI World Index）及道琼斯可持续发展亚太指数（DJSI Asia Pacific Index）。

3.杨协成（Yeo Hiap Seng）上星期五宣布，集团首席执行官许志文辞职，以寻求其他发展机会。

4.H2G Green星期一早上开市前申请暂停交易，表示之后会宣布消息。