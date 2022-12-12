本地股市早盘横摆 亚太股市普遍下跌

（早报讯）投资者观望本周发布的通货膨胀数据以及美国央行的货币政策会议，整体交投情绪谨慎，亚洲股市星期一（12月12日）早盘全线下跌，本地股市横摆。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微起1.51点或0.05％，报3247.48点。整体股市交易量5亿4305万股，交易总值4亿零738万元。全场有181只上升股，下跌股有245只。

占海指权重最大的本地三只银行股星期一上午全面上升，星展集团（DBS）的涨幅最大，上扬0.54％至33.57元。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）分别涨0.16％和0.08％，报31.1元和12.31元。

区域主要股市都呈跌势，其中香港、上海、日本、韩国和澳大利亚股市分别下跌1.99％、0.63％、0.25％、0.68％和0.51％。

外汇经纪公司Pepperstone研究主管韦斯顿（Chris Weston）指出，市场想知道美国联邦储备局主席鲍威尔会不会从明年2月开始将加息步伐放缓至25个基点，这或意味着市场更接近加息周期的尾声。

市场普遍预计，美国联储局将于星期三（12月14日）在今年最后一次会议上加息50个基点，至4.25％至4.5％区间，这将意味着加息步伐放缓。

除了美国央行的货币政策会议，明天（12月13日）公布的美国通货膨胀数据也将备受关注。

辉立证券研究部（Phillip Securities Research）团队在一份报告中指出，美国生产者价格指数（PPI）略高于预期，导致股市下滑。如果明天公布的消费价格指数（CPI）的环比涨幅没有比预期的0.2％至0.3％好，股票的风险回报并不可观。