王乙康：冠病疫情“平静稳定” 公众应未雨绸缪及时接种追加剂

（早报讯）本地冠病疫情目前相当“平静和稳定”，卫生部长王乙康提醒公众应未雨绸缪，趁疫情稳定时，及时接种冠病疫苗追加剂，以达到最新接种需求。
王乙康星期一（12月12日）走访位于丰加北民众俱乐部的流动接种站，之后接受媒体采访。他说，我国渡过了由XBB变种毒株引发的这波疫情，如今每日确诊病例偏低。医院和急诊部的看诊压力也有所减轻，但仍相当忙碌。
虽然疫情逐步趋稳，但王乙康提醒，随着北半球进入冬天，疾病总是比较多，传染力也比较强。“不只是冠病，还有流行性感冒，这些都会加重医院负担。”
王乙康也说，中国近日宣布放宽防疫政策，是另一个不确定因素，他预计当地确诊病例可能会攀高。“一旦病毒散播，肯定会出现新毒株。我们担忧的是会出现什么样的新毒株，这还须仔细观察。”
至于本地疫情局势，王乙康透露，每1万名冠病患者当中，约有五人死亡或住进加护病房。不过，未获得基本疫苗保护的70岁及以上年长者情况更严重，每1万人中有70人死亡或住进加护病房，比全国平均数字高出许多。
目前仅六成的年长者达到最新接种需求，即在接种追加剂后每隔五个月至一年，再注射多一剂追加剂。王乙康说：“目前疫情稳定下来，生活恢复正常，一些人可能觉得不必急着接种，我完全理解。”
为方便年长者接种追加剂，卫生部从星期一（12月12日）起，派遣流动接种团队到八个地点，为公众施打辉瑞／复必泰或莫德纳／Spikevax二价疫苗。
只要符合接种条件，12岁及以上的公众不必预约，就可直接到流动接种站注射二价疫苗，他们也可选择要接种哪个牌子的二价疫苗。
这八个地点是武吉班让、蔡厝港、丰加北、甘榜菜市、麟记、波东巴西、德义和大巴窑。流动接种团队每次在一个地方待三天，再前往下一处。王乙康说，若接种需求增加，卫生部会考虑派遣更多流动接种团队。
截至星期天（12月11日），已有38万6000人接种莫德纳二价疫苗，平均每天接种超过1万剂二价疫苗。