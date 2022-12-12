王乙康：冠病疫情“平静稳定” 公众应未雨绸缪及时接种追加剂

（早报讯）本地冠病疫情目前相当“平静和稳定”，卫生部长王乙康提醒公众应未雨绸缪，趁疫情稳定时，及时接种冠病疫苗追加剂，以达到最新接种需求。

王乙康星期一（12月12日）走访位于丰加北民众俱乐部的流动接种站，之后接受媒体采访。他说，我国渡过了由XBB变种毒株引发的这波疫情，如今每日确诊病例偏低。医院和急诊部的看诊压力也有所减轻，但仍相当忙碌。

虽然疫情逐步趋稳，但王乙康提醒，随着北半球进入冬天，疾病总是比较多，传染力也比较强。“不只是冠病，还有流行性感冒，这些都会加重医院负担。”

王乙康也说，中国近日宣布放宽防疫政策，是另一个不确定因素，他预计当地确诊病例可能会攀高。“一旦病毒散播，肯定会出现新毒株。我们担忧的是会出现什么样的新毒株，这还须仔细观察。”

梁裕荣（70岁，退休人士）星期一早上到丰加北民众俱乐部流动疫苗接种中心接种第二针追加剂。（陈斌勤摄）

至于本地疫情局势，王乙康透露，每1万名冠病患者当中，约有五人死亡或住进加护病房。不过，未获得基本疫苗保护的70岁及以上年长者情况更严重，每1万人中有70人死亡或住进加护病房，比全国平均数字高出许多。

目前仅六成的年长者达到最新接种需求，即在接种追加剂后每隔五个月至一年，再注射多一剂追加剂。王乙康说：“目前疫情稳定下来，生活恢复正常，一些人可能觉得不必急着接种，我完全理解。”

为方便年长者接种追加剂，卫生部从星期一（12月12日）起，派遣流动接种团队到八个地点，为公众施打辉瑞／复必泰或莫德纳／Spikevax二价疫苗。

只要符合接种条件，12岁及以上的公众不必预约，就可直接到流动接种站注射二价疫苗，他们也可选择要接种哪个牌子的二价疫苗。

这八个地点是武吉班让、蔡厝港、丰加北、甘榜菜市、麟记、波东巴西、德义和大巴窑。流动接种团队每次在一个地方待三天，再前往下一处。王乙康说，若接种需求增加，卫生部会考虑派遣更多流动接种团队。

截至星期天（12月11日），已有38万6000人接种莫德纳二价疫苗，平均每天接种超过1万剂二价疫苗。