殉职消防员追思会 亲友缅怀挂着笑的他

（早报讯）在亲友眼中，殉职消防员吴宏泽乐观向上，他脸上的笑容让亲友难忘，他总是为人带来欢笑，经常激励着他人，是照亮许多人的明灯。

吴宏泽的家属星期一（12月12日）晚上8时，在新民通道的三一殡仪馆为他举行追思会。

据记者观察，约有70名亲友出席，其中也有一些前来表哀思的公众，因殡仪馆内可容纳的人数不多，不少人站在殡仪馆外，向吴宏泽致哀。

吴宏泽的姐姐、叔伯、表哥、朋友和教友在追思会上致悼词，叙述和吴宏泽相处的点滴和趣事。其中一直被提到的，是他脸上总是挂着的笑容，以及他给亲友带来的欢笑和鼓励。

吴宏泽的叔伯说，吴宏泽一直努力想要成为更好的人，他的卧室里满是鼓励的话语，甚至浴室的镜子旁，也贴着巨石强森的话，提醒自己“成为房间里最努力的人”。

2020年初，他与教友一同到柬埔寨时，意外遗失手机、钱包等物品，需要延长留在柬埔寨的时间。他不仅能够保持冷静，还在延长逗留的时间内，提出想要购买食物帮助当地有需要的人，最终与友人一起付诸行动。

在朋友眼中，吴宏泽总是正向思考，从不言弃，也非常具有团队精神。亲友们在追思会的尾声，静静地绕着棺木瞻仰吴宏泽的遗容，向他告别。

吴宏泽中士上星期四（8日）在亨德申路第91座组屋救火时倒地昏迷，送院后不治。初步调查显示，火患或由卧室的电源而起。

他的遗体将在星期二（13日）中午时分出殡，送往万礼火化场火化。