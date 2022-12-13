星期二值得关注的股票

（早报讯）在美国通货膨胀数据以及美国央行的货币政策会议结果出炉之前，美国三大股指星期一（12月12日）皆上扬。

道琼斯工商指数的涨幅最大，达1.58％，标普500指数和纳斯达克指数分别上涨1.43％和1.26％。

亚太股市星期二（12月13日）开盘上涨，日本股市上升0.81％，韩国和澳大利亚股市分别涨0.33％和0.51％。

新加坡海峡时报指数星期一闭市报3239.66点，跌6.31点或0.19％。

以下是星期二值得关注的股票：

1.凯德印度信托（CapitaLand India Trust）今早开市前宣布以8亿3280万卢比（约1410万新元）在印度钦奈收购一幅4.01英亩的永久地契地段，在印度设立第三个数据中心。该数据中心的容量为55兆瓦，可为全球科技巨头、云服务供应商，以及国内大型企业服务。

2.速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）昨天闭市后宣布，子公司SB Procurement获得建屋发展局一份价值约1亿4040万元的合同。这份合同将使集团总订单额增加至4亿9270亿元。项目计划于今年第四季开工，并于2027年第二季完成。

3.新加坡航空公司（SIA）将2025年到期、票息率1.625％的可转换债券的转换价，从5.743元下调至5.6309元。而2030年到期的零息强制可转换债券（MCB）的转换价也从4.84元下调至4.7453元。