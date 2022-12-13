本地企业商业情绪跌至一年最低

（早报讯）受到经济下行风险的影响，本地企业对2023年的营商环境不表乐观，商业情绪跌至一年来最低，尤其是制造业和批发贸易领域。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）星期二（12月13日）发布2023年第一季的商业乐观指数（Business Optimism Index）显示，本地企业的商业情绪连续四个季度低落，从今年第四季的4.98%进一步下跌到明年第一季的4.73%。若与今年第一季5.91%相比，明年首季的商业乐观指数跌幅更显著。

商务信贷资料中心每个季度向本地200家公司展开调查，了解商家对下一个季度的销售量、净利、库存、销售价格、新订单，以及招聘这六方面的展望。指数代表了受访公司预期这六个方面，相比去年同个季度会增加的净百分比，计算方法是用预期增加的受访者百分比减去预期下降的百分比。

在受调查的领域中，交通和建筑业最显乐观。交通业明年的销售量、销售价格和就业水平保持正面达33.33百分点。对净利、新订单和库存水平也保持正面。

批发贸易业的商业情绪则最疲弱，在六方面的指标有一半是负数，销售量和净利仍然处于萎缩，从今年第四季的负13.33百分点稍微改善至明年第一季的负6.67百分点。