本地股市早盘上扬0.97％ 亚洲股市涨跌不一

（早报讯）投资者静待美国即将发布的通货膨胀数据以及货币政策决定，亚洲股市星期二（12月13日）早盘涨跌不一，本地股市高开高走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨31.4点或0.97％，报3271.06点。整体股市交易量5亿2421万股，交易总值4亿1266万元。全场有240只上升股，下跌股有157只。

占海指权重最大的本地三只银行股星期二上午全面上升，星展集团（DBS）的涨幅最大，劲扬1.16％至34.02元。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）分别涨0.58％和0.24％，报31.28元和12.38元。

区域主要股市方面，日本、香港和澳大利亚分别上涨0.29％、0.56％和0.13％。上海、深圳和韩国则下跌0.21％、0.73％和0.11％。

瑞银集团全球财富管理董事经理奚乔接受彭博电视访问时说，美国通胀数据会比美国联邦储备局的货币政策决定更关键。联储局会不会改变立场，将取决于即将发布的消费价格指数（CPI）。考虑到目前的通胀情况，市场面临的许多基本面挑战将持续到明年。

市场预测，联储局、欧洲央行和英国央行这个星期将宣布加息50个基点。美国通胀数据将在本地时间星期二晚上发布。市场预测，核心通胀将从6.3%放缓至6.1％，整体通胀则放缓至7.3％。

德意志银行（Deutsche Bank）在一份研究报告中指出，由于美国通胀数据跟联储局公开市场委员会（FOMC）的关联很大，它显然有能力改变联储局的基调……但不太可能改变50个基点的加息幅度。