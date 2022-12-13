吴宏泽灵柩上盖国旗 超过80名亲友在灵堂送别

（早报讯）参与灭火行动殉职的国民服役消防员吴宏泽，遗体停柩于新民通道的三一殡仪馆，星期二（12月13日）中午12时45分出殡。

数名亲友星期二早上9时许就现身，但当时灵堂仍未开放，大家只能在外等待，民防部队代表之后也陆续抵达。直至10时半左右，一行人才进入灵堂瞻仰吴宏泽的遗容，向他告别。

不少亲友在灵堂外相拥，互相安慰，也有公众前来送别。

灵堂里12时许传出阵阵歌声，亲友们在牧师的带领下，颂唱圣歌、祈祷、读经悼念吴宏泽，歌声也为丧亲者带来了安慰。

约11名身穿白色制服的民防人员于12时25分列队进入灵堂，在一系列仪式结束后，两名民防人员捧着8个官帽走出灵堂。

吴宏泽的灵车后站着多名亲友，默哀送行。（曾美玲摄）

吴宏泽的棺木在12时35分被抬上灵车，20多名亲友站在灵堂门口两侧，默哀送行。

他的灵柩被盖上国旗，由8名民防人员徐徐抬走，他们都脱下了官帽以示敬意，另还有一名民防官员在前方指挥。

吴宏泽遗照身穿着民防部队制服，照片挂在灵车前，周围被黄色的鲜花簇拥。他灿笑的生前照片，令人看了不禁唏嘘。

吴宏泽的父母十指紧扣站在灵车后第一排，跟着灵车从殡仪馆缓缓走到路口处，难掩对爱儿的不舍之情。（曾美玲摄）

据观察，送殡队伍超过80人，吴宏泽的父母十指紧扣站在灵车后第一排，跟着灵车从殡仪馆缓缓走到路口处，难掩对爱儿的不舍之情，送行的亲友们也神色哀伤，有者低头啜泣。

吴宏泽的灵车在12时45分离开，被送到万礼火化。