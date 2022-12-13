醉男向友讨债扑空 持刀恐吓对方室友

（早报讯）男子喝酒后到朋友家要对方还钱却扑空，竟气得要朋友的室友找人，还拿美工刀恐吓对方，结果惹祸被判坐牢六周。

这起事件发生在今年3月31日凌晨1时42分，地点在芽笼路一带的一个组屋单位。

被告是41岁的王双元（译音），他面对一项刑事恐吓的控状。案情显示，被告在今年3月30日晚上8时，在芽笼4巷喝酒，凌晨1时则到事发单位找朋友“阿健”。不过，“阿健”当时不在家，应门的是“阿健”的室友。

被告称“阿健”欠他钱，要室友联络“阿健”。室友尝试用微信找“阿健”，但后者一直没有接听电话。

被告为此不满，对这名室友说，如果找不到“阿健”，就不让他继续住在单位里。

室友的女友当时也在家，她见被告看似喝醉，就把室友拉进房间，让被告独自在客厅等人。

过了五分钟，被告在室友房外敲门，室友开门时，惊见被告拿着一把美工刀指着他的脖子。

室友对被告大喊，要他把美工刀放下。室友徒手抓着美工刀，尝试将它从被告手中抢走，并叫隔壁房的租户帮忙，两人最后将被告制伏。

被告头部受创，左脸淤青，该室友的左手则有两处割伤。

律师代被告求情时表示，被告是名司机兼送货员，有四名年幼孩子要照顾，他事后也有尝试给予受害者医药费，因此希望法官轻判。