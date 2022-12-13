为我国战略经济做出贡献企业可雇更多外籍人员

（早报讯）为我国战略经济做出重点贡献，并计划聘请或培训更多本地人的企业，即日起将能透过经济战略人力计划雇用更多外籍人员，约1000家企业预计可达标。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（12月13日）宣布推出经济战略人力计划（Manpower for Strategic Economic Priorities，简称M-SEP）时指出，这项计划与一系列人力政策的调整象征着新加坡将继续保持开放，与世界维持联系。

符合条件的企业须参与和新加坡经济发展重点相关的项目，例如支持新加坡成为枢纽的战略投资、进行创新和研发或是国际化项目。当中包括参与经发局的发展扩展奖励（Development and Expansion Incentive)、企发局的企业腾飞计划（Scale-up SG）等14个项目；在新加坡有重要活动，如聘请超过500名本地员工的制造商，或过去36个月投资至少1000万美元、本地注册的高增长初创企业。

申请的企业也须致力于聘请和培训新加坡人，包括须增加月薪超过1400元的本地员工人数，或让本地员工接受获得认证的培训，员工的工作之后也须得到提升，例如升职加薪或扩大工作范围。

满足这些条件的企业，每承诺聘请或培训一名本地员工，将能聘请多一名S准证或工作准证员工。

提供卓越培训的业界领袖，如果能显著提升所属的领域，例如为领域填补关键的技术或人力缺口，并且有完善的职场培训结框架来支持企业增长策略，则可以直接获得5%的额外S准证和工作准证配额，最多50人。

贸工部和人力部强调，计划针对本地重要经济战略的先驱企业，因此条件严格，预计只有约1000家企业达标，占本地所有注册公司不到1％。另外并非所有达标的企业都需要额外工作准证或是S准证配额，他们也可聘请本地员工。