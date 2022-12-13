新报业媒体与全国青年成就奖合作 推出"青年新闻业领袖"计划

（早报讯）新报业媒体信托与全国青年成就奖合作推出"青年新闻业领袖"（Youth Journalism Leads）计划，对新闻业感兴趣的学生可从明年开始参与为期一年的新闻技能培训活动、小组讨论会、实习和督导机会，并参与开发新报业媒体的媒体产品。

新报业媒体星期二（12月13日）与全国青年成就奖（National Youth Achievement Awards，简称NYAA）理事会签署谅解备忘录。

“青年新闻业领袖"计划将开放给对新闻业感兴趣，并参与全国青年成就奖“迈向可持续的新加坡”（Towards a Sustainable Singapore）运动的初级学院、工艺教育学院、理工学院和大学的学生。

从明年1月1日开始，他们将可参加为期一年的活动。这包括培养新闻技能，如创意写作和摄影的培训、每个季度举行关于青年媒体消费习惯、新闻报道和平台演变等的小组讨论会。新报业媒体也会为学生提供实习和督导机会，并让他们参与开发新报业媒体的媒体产品。

今年1月，新报业媒体与全国青年成就奖理事会合作，举办一场以“迈向可持续的新加坡：青年如何发挥作用？”为主题的全国写作比赛。比赛一共收到来自小学至高等学府学生超过300份参赛文章。

颁奖活动也于星期二在新报业媒体信托报业中心礼堂举行。全国青年成就奖咨询委员会主席、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰到场为六名获奖者颁奖。