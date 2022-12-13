经济战略人力计划常见问题

（早报讯）贸工部和人力部联合推出经济战略人力计划，让为我国战略经济做出重点贡献，并计划聘请或培训本地人的企业聘请更多外籍人员。

企业必须符合两个条件，包括支持新加坡枢纽战略的投资、进行创新和研发或国际化项目，以及聘请或培训本地人才。

针对这个新政策，《联合早报》整理了一些常见问题及答案。

问：推出经济战略人力计划的目的是什么？

答：为符合新加坡经济战略重点的企业提供灵活性，尤其是让他们在进行大规模项目和投资的时候，确保他们不会因为人手不足而失去机会。

问：是否能同时聘请一个新加坡人然后进行培训，以换取两个配额？

答：不行，两个条件不能同时进行，在这种情况下申请的企业只会有一个配额

问：公司可否随时根据情况申请增加配额？

答：公司在申请的时候必须提交详细计划，例如接下来会进行哪一些项目、会聘请多少本地员工，以及需要多少额外的外籍员工。

当局鼓励他们提交申请时就思考如何提高生产力和降低人手，如果计划太不切实际，当局也会拒绝。如果企业有需要，例如扩大或延长项目而需要更多劳动力，他们也可以提出要求。

问：项目会如何帮助本地员工？

答：申请计划的公司都要承诺聘请或是培训更多本地员工，长期来说会确保企业聘请更多新加坡人，也会让更多本地员工接受培训。

问：计划是否意味着能从更多国家聘请外籍人员？

答：这个计划只是提供配额上的灵活性，但其他申请条件包括外籍人员的来源等，还是要根据现有的条例。

问:计划会持续三年，那三年后是否就会取消？

答:当局在三年后会检讨，看是否有继续的需要，也会根据情况检讨是否要调整一些条件或是配额。

目前设置在增加最多5％的配额是一个谨慎的做法，当局会按照情况调整标准来确保政策与时并进。

问：如何确保企业遵守聘请和培训本地人的承诺？

答：符合条件的企业已经和相关政府机构密切合作，通过参与特定项目定期交流。他们在两年后更新计划时要提交说明履行承诺的情况，如果并未遵守这些条件，则将无法延长计划。

由于这些企业也参与政府机构的其他项目，如果无法遵守经济战略人力计划的条件，可能也会影响他们参与其他计划。