文莱获准出口鸡蛋来新加坡 我国鸡蛋来源进一步扩大

（早报讯）新加坡食品局批准文莱出口鸡蛋到我国，使得我国的鸡蛋来源地增加到17个。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（12月13日）在文莱参观当地农场Golden Chick Livestock Farm Sdn Bhd时，宣布这项消息。这家农场是首家获准出口鸡蛋来新加坡的文莱农场。

食品局在文告中强调，我国进口的鸡蛋来自获核准的来源地，须符合当局设定的严格食品安全及动物健康标准。目前，本地消费者食用的鸡蛋有大约七成是进口的。

文告也说，我国过去三年来积极扩大鸡蛋来源，以减弱鸡蛋供应突然中断对公众的影响，让市场上的供应保持稳定。疾病及地缘政治局势紧张等情况，可能导致供应中断。2021年从泰国、澳大利亚、西班牙和波兰等地进口的鸡蛋占总供应量的21%，同2019年的2%相比，大幅增加。鸡蛋来源地也从2019年的12个，增加到17个。

食品局指出，本地农场生产的鸡蛋目前占我国使用量的大约三成，而即将建造的我国第四座鸡蛋农场将加强鸡蛋供应的稳定性。在新农场完全投入服务后，本地的鸡蛋生产量将能应付消费者的一半需求，向我国的“30·30愿景”迈进一步。我国的目标是在2030年生产足够农产品，以满足新加坡人三成的营养需求。

新加坡和文莱的密切双边贸易联系由来已久，近年来签署的数份谅解备忘录突显了两国在加强食品供应稳定方面的决心。